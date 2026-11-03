Меланія Трамп збере представників Росії та України у Білому домі

Перша леді США Меланія Трамп запросила представників України та Росії на зустріч у Білому домі, повідомляє пресслужба адміністрації президента США.

"Трамп самостійно ініціювала діалог між двома ворогуючими країнами та успішно домоглася припинення вогню в Олешках та прилеглому Херсонському регіоні. Це досягнення є безпрецедентною дипломатичною ініціативою з боку американської першої леді", – йдеться у повівдомленні.

Зазначається також, що Меланія Трамп виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках у четвер, 5 листопада 2026 року, у Білому домі.

Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2026/11/first-lady-melania-trump-to-convene-russian-and-ukrainian-representatives-at-the-white-house/