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Меланія Трамп збере представників Росії та України у Білому домі

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Меланія Трамп збере представників Росії та України у Білому домі
Фото: https://pbs.twimg.com/

Перша леді США Меланія Трамп запросила представників України та Росії на зустріч у Білому домі, повідомляє пресслужба адміністрації президента США.

"Трамп самостійно ініціювала діалог між двома ворогуючими країнами та успішно домоглася припинення вогню в Олешках та прилеглому Херсонському регіоні. Це досягнення є безпрецедентною дипломатичною ініціативою з боку американської першої леді", – йдеться у повівдомленні.

Зазначається також, що Меланія Трамп виступить із заявою щодо припинення вогню в Олешках у четвер, 5 листопада 2026 року, у Білому домі.

Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2026/11/first-lady-melania-trump-to-convene-russian-and-ukrainian-representatives-at-the-white-house/

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#зустріч #сша #меланія_трамп
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