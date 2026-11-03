Буданов повідомив про затримання жінки, яка у медформі прибула до розташування Нацгвардії на Петропавлівській Борщагівці

Жінка, яка в понеділок в одязі медичного персоналу прибула в село Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області на місце розташування Національної гвардії України, де відбувся конфлікт військовослужбовців з місцевими жителями, перед цими подіями проводила розвідку цієї локації, була залучена до підготовки конфлікту та наразі затримана, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Це складна ситуація. Я вважаю, що потрібно утриматись від суб'єктивних оцінок, але можу сказати на загал, ну, до прикладу, дуже цікавий факт: я розумію, що люди були збурені, але і були факти провокації. До прикладу, з чого це все почалося? Одна особа, надівши для чогось форму медичного персоналу і придбавши перед цим автомобіль медичної допомоги, зі своїм водієм за мінімум три доби до цього провела, скажімо так, розвідку цього об'єкта", – розповів Буданов журналістам у середу.

За його словами, цей факт було зафіксовано на відео.

"Зараз ця особа, скажімо так, з нею проводиться подальша робота, в її телефоні всі ці матеріали були виявлені. Тобто, готувалася свідома дія. Є переписка, є фотографії і так далі. Є переписка з певними телеграм-каналами, які розпочали масово цю розсилку (недостовірну інформацію про місце дислокації Нацгвардії на Петропавлівській Борщагівці – ІФ-У). Я не знаю, до кінця з якою метою це робилося, або з особистих мотивів, підняти свій рейтинг, чи заробити певні гроші, але буде питання, хто ж такі гроші за такі послуги платить. Чи, можливо, все ж таки з трошки іншою, антидержавницькою метою, але так чи інакше не можна просто все скинути на діяльність провокаторів", – сказав керівник ОП.

Буданов констатував, що "ця ситуація показала напруженість у суспільстві і те, що є проблеми, які потрібно вирішувати: так, з одного боку провокатори, але з іншого боку це напруга в суспільстві".

На уточнююче запитання журналістів, чи наразі затримана ця жінка, він сказав: так, вона затримана.

Раніше видання "Слідство Інфо" повідомило, що медиком, яка прибула на місце подій у Петропавлівській Борщагівці, є 49-річна власниця клініки пластичної хірургії "Молода-я" та фігурантка кількох кримінальних і адміністративних справ Валентина Молода, яка на місці представилася власницею приватної компанії "Мед-престиж", що, як виявилося, була ліквідована ще у 2023 році, та прибула на автомобілі з символікою компанії, придбаному у 2024 році з умовою цю символіку зняти, що зроблено так і не було. За даними поліції, ця ж громадянка розповсюджувала недостовірну інформацію про нібито незаконне утримання військових на місці дислокації Нацгвардії в селі.

"Почали збиратися люди. Дана громадянка почала поширювати інформацію, що там перебувають люди, які, на її думку, незаконно позбавлені волі, і потребують негайно медичної допомоги. Ну і після цього вже почали прибувати як місцеві мешканці, так і представники правоохоронних органів", – розповів виданню начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області Борис Бреус.

Раніше Буданов заявляв, що події в Петропавлівській Борщагівці були організованими, і їх ініціатори понесуть покарання, а в силових структурах будуть зроблені відповідні висновки.

Як повідомлялося, у понеділок у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина, але спростували інформацію про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина у домоволодінні.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, було місце дислокації одного з підрозділів, де перебувало 18 військовослужбовців, і там, зокрема, утримували чотирьох військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), яких зрештою було госпіталізовано. При цьому він наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування і змогли переконатись, "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації в Петропавлівській Борщагівці, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону, і вони зазнали нападу з боку цивільних мешканців.