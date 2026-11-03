Українська сторона виконала всі належні дії для екстрадиції екснардепа Святаша, затриманого у Швеції – Офіс генпрокурора

У справі колишнього народного депутата Дмитра Святаша прокуратура та суди в максимально стислі строки виконали всі залежні від них процесуальні дії, необхідні для забезпечення можливості його екстрадиції зі Швеції до України за всіма кримінальними провадженнями, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Особливість цієї справи полягала в тому, що кримінальні провадження щодо Дмитра Святаша перебували на різних стадіях судового розгляду та в провадженні різних судів. Попри це, завдяки одночасній та оперативній роботі прокурорів і судів усі необхідні процесуальні питання вдалося вирішити в максимально стислі строки, забезпечивши передумови для екстрадиції за всіма кримінальними провадженнями. Прокурори забезпечили підготовку та подання всіх необхідних матеріалів, їх належне оформлення й переклад, а також обґрунтування правової позиції щодо екстрадиції", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що робота проводилася паралельно в усіх кримінальних провадженнях. Прокуратура послідовно відстоювала необхідність забезпечення кримінального переслідування Святаша та вжила всіх залежних від неї заходів для своєчасного проходження необхідних процедур.

Для забезпечення належного супроводу екстрадиційних питань у кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді Київського апеляційного суду, до групи прокурорів було додатково включено прокурорів Офісу генерального прокурора, відповідальних за міжнародне співробітництво. Це дозволило забезпечити комплексне опрацювання міжнародно-правових аспектів справи та належне обґрунтування позиції обвинувачення.

Разом з тим, зазначили в прокуратурі, визначальну роль у забезпеченні можливості екстрадиції відіграли саме суди, у провадженні яких перебувають відповідні справи.

Так, Київський апеляційний суд, маючи процесуальну можливість вирішити відповідне питання без проведення судового засідання, скористався своїм правом провести його за участю сторін. Це дозволило безпосередньо заслухати позиції учасників провадження та забезпечити додаткові гарантії дотримання прав людини.

При цьому проведення судового засідання жодним чином не вплинуло на оперативність процедури. Київський апеляційний суд забезпечив надзвичайно швидкий і водночас ретельний розгляд питання, продемонструвавши, що високі стандарти захисту прав людини, повнота судового розгляду та ефективність правосуддя можуть успішно поєднуватися навіть за умов обмеженого часу.

Вінницький міський суд Вінницької області в межах іншого кримінального провадження також оперативно розглянув відповідне питання та ухвалив необхідне процесуальне рішення.

"Таким чином, попри різні стадії судового розгляду та відмінності в процесуальних процедурах, обидва суди забезпечили своєчасне вирішення питань, необхідних для подальшої процедури екстрадиції", – пояснили в Офісі генпрокурора.

Підкреслюється, що прокурори та обидва суди виконали свою роботу фактично одночасно, кожен у межах власних повноважень. Саме це дозволило створити всі необхідні процесуальні передумови для звернення до Швеції щодо видачі Святаша за всіма кримінальними провадженнями, не залишивши жодного з них поза увагою.

"На сьогодні прокуратура та суди виконали всі залежні від них дії для забезпечення екстрадиції Дмитра Святаша. Необхідні судові рішення ухвалено, матеріали підготовлено, а процесуальні передумови для розгляду питання про його видачу за всіма кримінальними провадженнями забезпечено. Подальші етапи процедури належать до компетенції уповноважених органів міжнародного співробітництва, зокрема шведської сторони", – резюмується в повідомленні.

Офіс генпрокурора розраховує на конструктивну взаємодію всіх залучених сторін.

Як повідомлялося, Святаш, який був визнаний винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та шахрайстві, був затриманий у Швеції. Екснардеп прибув до країни щоб відвідати концерт, і був затриманий на кордоні.

Святаш був народним депутатом України з 2002 до 2019 року. У 2019 році він залишив Україну та переїхав до Росії, де проживав останніми роками. Після початку повномасштабного російського вторгнення публічно підтримував дії РФ.

Крім того, Святаша пов'язували з планами російських окупантів сформувати підконтрольну їм адміністрацію на Харківщині. Його називали одним із можливих кандидатів на керівництво окупованою частиною області.

Влітку 2024 року Святаша засудили до 12 років позбавлення волі: його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень З 2023 року його також підозрюють у держзраді.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/41012