Виборчі дільниці відкрилися у Вашингтоні та працюють вже у більшості штатів США

Час роботи виборчих дільниць у США на проміжних виборах до Конгресу залежить від штату, але в половині з них, а також у столичному місті Вашингтон вони вже відкрилися.

Як повідомляє CBS News, о 12:00 за Києвом розпочали роботу виборчі дільниці у штаті Вермонт, о 13:00 – у штатах Коннектикут, Індіана, Кентуккі, Мен, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк та Вірджинія, о 13:30 – у штатах Північна Кароліна, Огайо та Західна Вірджинія.

О 14:00 розпочали роботу дільниці в столичному окрузі Коламбія (місто Вашингтон), а також у штатах Делавер, Флорида, Джорджія, Іллінойс, Меріленд, Массачусетс, Мічиґан, Міссурі, Пенсильванія, Род-Айленд та Південна Кароліна.

О 15:00 за Києвом розпочнуть роботу дільниці у штатах Алабама, Арізона, Айова, Канзас, Міннесота, Міссісіпі, Оклахома, Південна Дакота, Теннессі, Техас та Вісконсин, о 15:30 – в Арканзасі, о 16:00 – в Колорадо, Монтані, Небрасці, Нью-Мексико, Північній Дакоті, Юті та Вайомінґу, о 17:00 – у Каліфорнії, Айдахо, Неваді та Ореґоні, о 18:00 – в штатах Аляска та Вашингтон, і о 19:00 – на Гаваях.

Перші виборчі дільниці в США закриваються, коли в Україні буде ніч – о 1:00 в ніч на середу за Києвом у східних районах штатів Індіана та Кентуккі. Потім, о 2:00, закриваються виборчі дільниці в Джорджії, Південній Кароліні, Вермонті та Вірджинії, а також у решті Індіани, Кентуккі та більшій частині Флориди. Далі о 2:30 закриваються виборчі дільниці в Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії.

О 3:00 ночі припинять роботу дільниці столичному окрузі Колумбія та в штатах Алабама, Коннектикут, Делавер, Флорида, Іллінойс, Мен, Меріленд, Массачусетс, Міссісіпі, Міссурі, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Оклахома, Пенсильванія, Род-Айленд та в більшості районів штату Техас, о 3:30 ночі в Арканзасі, о 4:00 в штатах Арізона, Колорадо, Канзас, Луїзіана, Мічиґан, Міннесота, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Південна Дакота, Теннессі, Вісконсин, Вайомінґ та решті Техасу. О 5:00 закриються дільниці в штатах Айова, Монтана, Небраска, Невада, Північна Дакота та Юта, о 6:00 у Каліфорнії, Айдахо, Ореґоні та Вашингтоні, о 7:00 на Гаваях та в частині Аляски та о 8:00 – на решті Аляски.

Результати виборів почнуть повідомляти вже після закриття дільниць.

47 штатів та столичний округ Колумбія надали можливість дострокового голосування – за винятком Алабами, Міссісіпі та Нью-Гемпширу. Вісім штатів та округ Колумбія автоматично надсилають поштові бюлетені кожному зареєстрованому виборцю, хоча виборці, як правило, все одно можуть проголосувати особисто. Цього року понад 57 мільйонів виборців уже проголосували достроково.

Як повідомлялося, за результатами виборів визначиться склад Палати представників і Сенату США. На кону – усі 435 місць у нижній палаті Конгресу та 35 із 100 місць у Сенаті. Крім того, обираються губернатори майже в 40 штатах.

Виборчі процедури різняться залежно від штату, тому підрахунок голосів відбувається з різною швидкістю. Якщо розрив між кандидатами виявиться мінімальним, то, можливо, знадобиться перерахунок голосів, на який іноді йде кілька днів або навіть тижнів.

Низка ЗМІ писали, що вибори до Конгресу відобразять загальні настрої американців та їхнє ставлення до діяльності чинного президента США Дональда Трампа. Якщо демократи зможуть забезпечити собі більшість у Палаті представників або Сенаті, то Трампу стане складніше домагатися схвалення своїх законопроектів у Конгресі. Також йому буде складніше домогтися затвердження Сенатом своїх кандидатів на ту чи іншу посаду в адміністрації. Крім того, контроль Демократичної партії над будь-якою з палат також означатиме, що вона зможе використовувати комітети для розслідування окремих дій під час президентського терміну Трампа, зокрема, корупційних звинувачень та ситуації навколо проєкту будівництва Бального залу в Білому домі. Крім того, серед демократів ведуться обговорення можливості оголошення імпічменту Трампу. Якщо ж республіканці все-таки зможуть зберегти контроль у Конгресі, то Трамп зможе безперешкодно продовжувати реалізовувати свій політичний курс.

Практично в усіх опитуваннях щодо проблем, які хвилюють американців напередодні виборів, верхні рядки рейтингів займали, здебільшого, внутрішні питання, а також іранський конфлікт. Переважна більшість американців вважає, що результати виборів чесно відображатимуть думку народу. Сам Трамп раніше заявляв, що прийме будь-які результати проміжних виборів до Конгресу, якщо голосування буде чесним, але неодноразово критикував деякі аспекти виборчої системи в США.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/when-polls-open-close-2026-midterm-elections/