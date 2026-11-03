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Новим директором "Укроборонпрому" за результатами конкурсу призначено Івана Гаврилюка

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Новим директором "Укроборонпрому" за результатами конкурсу призначено Івана Гаврилюка

За результатами відкритого конкурсу на посаду генерального директора акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" наглядова рада Товариства ухвалила рішення про призначення нового керівника – генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

"Пошук, добір та попередню оцінку кандидатів здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership. Рішення про призначення нового генерального директора ухвалено наглядовою радою за підсумками конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами", – повідомляє пресслужба "Укроборонпрому" в телеграм-каналі.

Зазначається, що Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської діяльності та роботи у сфері оборони.

"Його професійний досвід і глибоке розуміння потреб Сил оборони України є важливими передумовами для розвитку Укроборонпрому, нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу держави. Призначення нового керівника є черговим кроком у послідовній трансформації Укроборонпрому в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію", – підкреслюється в повідомленні.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#директор #укроборонпром #гаврилюк
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