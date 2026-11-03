Генштаб про події в Петропавлівській Борщагівці: право на законність беззаперечне, але не надає право на погрози військовим

Українські військовослужбовці заслуговують на повагу, захист і справедливе ставлення з боку держави та суспільства, а військова форма ніяким чином не позбавляє людину права на гідність, безпеку та захист від погроз, приниження і насильства, йдеться в заяві Генерального штабу Збройних сил України стосовно подій в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області в понеділок.

"Обставини подій встановлюють уповноважені державні органи. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження, Національна гвардія та Міністерство внутрішніх справ призначили службові розслідування. До з'ясування обставин долучилися Офіс військового омбудсмана та Служба безпеки України. Генеральний штаб підтримує об'єктивне та неупереджене розслідування. Висновки про наявність порушень і відповідальність конкретних осіб мають ґрунтуватися на встановлених фактах, а не на емоціях, припущеннях чи публічному тиску", – йдеться в заяві, опублікованій в телеграм-каналі Генштабу.

Також наголошується, що Українська держава має бути однаково принциповою як у реагуванні на можливі порушення з боку військовослужбовців, так і в захисті військових від протиправних дій, погроз та безпідставних звинувачень. "Українське військо є частиною українського суспільства, а не його протилежністю. Люди у військовій формі захищають ту саму державу, ті самі родини й ті самі права, якими користуються всі громадяни України. Дотримання закону є обов'язковим для всіх. І держава має бути однаково принциповою як у реагуванні на можливі порушення з боку військовослужбовців, так і в захисті військових від протиправних дій, погроз та безпідставних звинувачень", – наголошують в Генштабі.

У відомстві зазначили, що право громадян вимагати дотримання закону є беззаперечним. "Але воно не дає нікому права на самосуд, погрози військовослужбовцям, перешкоджання їхній законній діяльності чи створення загроз їхній безпеці", – йдеться в заяві.

В Генштабі також нагадали, що оприлюднення інформації про місця перебування військових, яка може допомогти противнику встановити їхнє розташування, створює реальну загрозу життю та безпеці людей, і передбачає кримінальну відповідальність згідно ст.114-2 Кримінального кодексу України.

"Росія намагається використовувати внутрішні конфлікти для підриву довіри до Сил оборони України. Тому закликаємо утримуватися від поширення неперевірених звинувачень, не підміняти роботу правоохоронних органів публічними вироками та не перетворювати окремі події на привід для дискредитації військовослужбовців загалом", – резюмується в заяві.

Як повідомлялося, у понеділок у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина, але спростували інформацію про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина у домоволодінні.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, було місце дислокації одного з підрозділів, і там, зокрема, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і чотирьох із них було госпіталізовано. При цьому він наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації в Петропавлівській Борщагівці, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону, і вони зазнали нападу з боку цивільних мешканців.

Керівник Офісу президента України (ОП), екскерівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2020-26) Кирило Буданов заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці були організованими, і їх ініціатори понесуть покарання, а в силових структурах будуть зроблені відповідні висновки.