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Єврокомісія у середу проведе зустріч з Україною, США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, НАТО та СБ щодо України – речник

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Єврокомісія у середу проведе зустріч з Україною, США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, НАТО та СБ щодо України – речник
Фото: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas/AFP via Getty Images

Європейська комісія у середу проведе зустріч з представниками України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії та Світового банку щодо питання післявоєнної відбудови України.

Про це у вівторок в Брюсселі повідомила головний речник Європейської комісії Паула Піньйо. "Я можу підтвердити, що цього тижня, у середу, тобто вже завтра, Європейська комісія проведе зустріч за участі представників України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку", – анонсувала вона.

За словами Піньйо, "у центрі уваги зустрічі в середу будуть питання повоєнної відбудови та процвітання України". "Ця зустріч стане продовженням попередніх переговорів, що відбулися в Маямі за участі України та США, які також були спрямовані на досягнення тривалого й сталого миру в Україні. З нашого боку в ній візьмуть участь радники з питань національної безпеки, тобто посадовці високого рівня", – додала головний речник Єврокомісії.

Разом з тим, вона не змогла повідомити, хто саме з американської сторони буде присутнім на зустрічі. Піньйо також зазначила, що їй також не відомо про можливий візит до Брюсселя президента України Володимира Зеленського.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#нато #британія #сша #сб #єс
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