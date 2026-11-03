Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару: загинуло двоє людей, 20 поранено – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне | Фото: ДСНС

У Дніпрі надзвичайники завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ворожої атаки, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє загиблих, 20 поранених", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Він додав, що 14 постраждалих госпіталізовано, троє чоловіків у тяжкому стані.

Як повідомлялося, вдосвіта російські окупанти вчергове обстріляли місто Дніпро, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено будинки. Також отримали пошкодження будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з лікарень міста. Раніше було відомо про 17 поранених та одного загиблого внаслідок обстрілу.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #удар #постраждалі
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія у середу проведе зустріч з Україною, США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, НАТО та СБ щодо України – речник

Єврокомісія у середу проведе зустріч з Україною, США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, НАТО та СБ щодо України – речник

Європейська комісія у середу проведе зустріч з представниками України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії та Світового банку щодо питання післ…

Читати
За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці К…

Читати
До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідоми…

Читати