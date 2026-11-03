В Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару: загинуло двоє людей, 20 поранено – ОВА

У Дніпрі надзвичайники завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ворожої атаки, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє загиблих, 20 поранених", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Він додав, що 14 постраждалих госпіталізовано, троє чоловіків у тяжкому стані.

Як повідомлялося, вдосвіта російські окупанти вчергове обстріляли місто Дніпро, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено будинки. Також отримали пошкодження будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з лікарень міста. Раніше було відомо про 17 поранених та одного загиблого внаслідок обстрілу.