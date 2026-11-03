Ініціатори подій на Петропавлівській Борщагівці будуть покарані, в силових структурах зроблять висновки – Буданов

Події в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, де в одному з будинків перебували військовослужбовці Національної гвардії України, були організованими, і їх ініціатори понесуть покарання, а в силових структурах будуть зроблені відповідні висновки, заявив керівник Офісу президента України (ОП), екскерівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2020-26) Кирило Буданов.

"Уже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов'язково будуть встановлені й покарані, так само як будуть зроблені висновки всередині силових структур. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об'єктивне розслідування. Ніхто не має права чинити свавілля", – написав Буданов в Телеграм у вівторок.

Він наголосив, що Сили оборони України зараз є головною опорою існування держави. "Поважаємо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях", – додав Буданов.

Як повідомлялося, у понеділок у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина, але спростували інформацію про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина у домоволодінні.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, було місце дислокації одного з підрозділів, і там, зокрема, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і чотирьох із них було госпіталізовано. При цьому він наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації в Петропавлівській Борщагівці, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону, і вони зазнали нападу з боку цивільних мешканців.