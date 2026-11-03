Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський у Берліні проведе зустрічі з керівництвом Німеччини, пріоритети – ППО та підтримка енергетики

1 хв читати
Додати як джерело
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19520

Президент України Володимир Зеленський у вівторок у Берліні проведе зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, головними темами переговорів будуть посилення протиповітряної оборони та підтримка української енергетики.

"Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він також повідомив, що візьме участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції.

Зеленський подякував Німеччині за готовність підтримувати Україну та заявив про необхідність спільної роботи для втілення принципів безпеки, стабільності й захисту міжнародного порядку в конкретні рішення та дії.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#візит #берлін #зеленський #defence #енергетика
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці К…

Читати
До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідоми…

Читати
Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що те, що відбувається в інформаційному просторі довкола поді…

Читати