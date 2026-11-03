Зеленський у Берліні проведе зустрічі з керівництвом Німеччини, пріоритети – ППО та підтримка енергетики

Президент України Володимир Зеленський у вівторок у Берліні проведе зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, головними темами переговорів будуть посилення протиповітряної оборони та підтримка української енергетики.

"Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він також повідомив, що візьме участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції.

Зеленський подякував Німеччині за готовність підтримувати Україну та заявив про необхідність спільної роботи для втілення принципів безпеки, стабільності й захисту міжнародного порядку в конкретні рішення та дії.