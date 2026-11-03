Україна та ЄС проведуть 4-ту Міжнародну конференцію з протимінної діяльності UMAC 2026 у Брюсселі

Міністерство економіки та довкілля оголосило про проведення Ukraine Mine Action Conference 2026 (UMAC 2026), яка триватиме 6-18 листопада у Брюсселі за спільного організаційного партнерства України, Європейського Союзу та Бельгії.

Згідно із релізом на сайті Міністерства економіки та довкілля України, подія об'єднає урядовців, міжнародні організації, науковців, приватний сектор та операторів протимінної діяльності задля зміцнення глобальної співпраці.

Цьогорічна конференція проходитиме під гаслом "Розчищаючи шлях у партнерстві".

Організатори визначили три тематичні напрямки. Перший стосується спільної безпеки як основи відновлення громад і сталого розвитку постраждалих від війни країн. Другий спрямований на спільний досвід, адже Україна в реальному часі тестує новітні підходи – від дронів та машин розмінування до визначення пріоритетів на основі штучного інтелекту. Третій напрямок охоплює спільну відповідальність через інклюзивність, довгострокове партнерство та розширення можливостей місцевих суб'єктів.

Окрім дискусій, у межах конференції працюватиме виставка українських виробників обладнання для розмінування, де продемонструють легкі та важкі машини, системи дистанційного виявлення та металодетектори.

За словами заступника міністра економіки і довкілля Ігоря Безкаравайного, Україна пройшла шлях від реципієнта допомоги до повноцінного партнера, який володіє власним ринком розмінування та може поділитися досвідом.

"Зараз у нас працює ринок гуманітарного розмінування, державна програма покриває 100% вартості очищення агроземель, в межах якої оператори повертають фермерам десятки тисяч гектарів ріллі. Ми вивчили досвід партнерів і вдосконалили його, а також пропонуємо інноваційні рішення, які використовуються як безпосередньо в полях, так і при плануванні робіт. Ми з реципієнта стали повноцінним партнером, якому є що запропонувати і чим поділитися", – наводяться його слова у релізі відомства.

Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів України створив організаційний комітет із підготовки та проведення UMAC 2026, який очолив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Попередня Міжнародна конференція з питань протимінної діяльності (UMAC 2025) проходила в Токіо (Японія), за підсумками якої партнери виділили понад $80 млн на проєкти розмінування в Україні.