Понад 37% проб води з нецентралізованих джерел та 16% із централізованих мереж не відповідають саннормам – Держпродспоживслужба

Лабораторні підрозділи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) протягом 2026 року дослідили 10,46 тис. проб питної води та виявили санітарно-гігієнічні відхилення у 37% пробах із нецентралізованих джерел та у 16% – із централізованих мереж, повідомило відомство на сайті у вівторок.

Згідно з результатами досліджень, серед проб із централізованих мереж 1387 (16%) не відповідали вимогам санітарного законодавства, тоді як у воді з нецентралізованих джерел відхилення виявлено у 392 пробах (37%).

Окрему увагу фахівці приділили вмісту нітратів. Із 16,6 тис. проб води централізованого водопостачання перевищення нормативів встановлено у 55 пробах (0,33%), водночас із 1838 проб води з нецентралізованих джерел відхилення виявлено у 394 пробах (21,4%). У відомстві наголосили, що кип'ятіння не усуває хімічного забруднення, а особливої уваги потребує безпека води для дітей раннього віку: у 2026 році зареєстровано дев'ять випадків водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей віком до трьох років, зокрема один летальний випадок.

Загалом протягом року тероргани Держпродспоживслужби перевірили майже 9,5 тис. об'єктів водопостачання (зокрема, 1,3 тис. підприємств питного водопостачання – 420 централізованого та 881 нецентралізованого). Порушення вимог санітарного законодавства виявлено на 907 об'єктах (на 351 централізованому та 556 нецентралізованому).

Крім того, перевірки охопили інші джерела: із 60 перевірених бюветів порушення встановлено на 21 (35%), а серед 311 пунктів розливу питної води – на 174 (56%). Також фахівці перевірили 5 124 шахтні колодязі та два каптажі джерел, а серед чотирьох перевірених підприємств із виробництва фасованої питної води порушення встановили на одному.

Для усунення виявлених порушень органам місцевого самоврядування та балансоутримувачам направили 3 864 приписи, листи й рекомендації (наразі виконано 1 807, або 47%). Фахівці служби також взяли участь у 352 засіданнях комісій ТЕБ та НС, а за виявлені порушення наклали 14 штрафів на загальну суму 10 795 грн.

Як наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор, відомство посилює лабораторний контроль та взаємодію з громадами, щоб запобігти ризикам для здоров'я людей.