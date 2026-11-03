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Сили оборони в жовтні уразили щонайменше 30 важливих об'єктів на території РФ – Міноборони

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Сили оборони в жовтні уразили щонайменше 30 важливих об'єктів на території РФ – Міноборони
Фото: Генштаб ЗСУ

В жовтні Сили оборони України завдали успішних ударів по щонайменше 30 важливим об'єктам на російській території. Серед них 7 підприємств ВПК і ракетно-космічного комплексу, 3 військові аеродроми, засоби радіолокації, склади й військова логістика, повідомляє Міністерство оборони України.

"Головні результати місяця: знищено 2 Су-34 на аеродромі "Мариновка", 6 Су-34 пошкоджено на аеродромі "Борисоглєбськ", уражено літак на аеродромі "Єйськ"; знищено основний цех виробництва мікросхем підприємства "Протон-Електротекс", що випускає електроніку для російських ракет; пошкоджено 4 цехи комбінату "Каменський", що виробляє тверде ракетне паливо; уражено РЛС "Небо-У" орієнтовною вартістю $100 млн та пускову установку "Іскандер-М", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, було атаковано підприємства, які постачають російській армії компоненти пального для ракет Х-101 і Х-55, безпілотники, батареї для авіабомб та ракет.

"Далекобійні операції ускладнюють противнику виробництво озброєння та зменшують його можливості завдавати нових ударів по Україні", – наголосили в Міноборони.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#обєкти #росія #ураження #генштаб
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