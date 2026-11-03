Загиблих у Комишувасі вже 31 – обладміністрація

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 31, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"За останніми даними цифра збільшилась – наразі 31 людина вважається загиблою, п'ятеро поранені, майже 50 людей зникли безвісти", – сказав Семікін в Телеграм у вівторок.

За його словами, окупанти під час удару застосували озброєння для руйнування бетонних бункерів і укріплень, щоб знищити укриття, в якому під час тривоги зібралися цивільні жителі селища. "Вчора Росія завдала мінімум дев'ять авіаударів по Комишувасі саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі життєстійкості", – розповів керівник обладміністрації.

Семікін також розповів, що останнім часом в Запорізькій області збільшилась кількість атак окупантів на цивільні автомобілі та громадський транспорт. Наразі профінансовані та будуються захисні антидронові конструкції на дорогах загального користування, і в них регулярно знаходять ворожі FPV-дрони, які не розірвалися.

Як повідомлялося, РФ завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Зранку росіяни скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді окупанти завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Раніше повідомлялося про 29 загиблих, у тому числі двох рятувальників та чотирьох поліцейських, а також п'ятьох поранених, ще 48 людей вважалися зниклими безвісти. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

За загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі в Запорізькій області оголошена жалоба, яка триватиме три дні – з 3 по 5 листопада.