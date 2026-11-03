Лубінець вимагає перевірки ситуації на Петропавлівській Борщагівці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність перевірки ситуації, яка сталася в понеділок, 2 листопада, на Петропавлівській Борщагівці.

"У зв'язку з інцидентом у Петропавлівській Борщагівці вже направив запити до всіх правоохоронних органів із вимогою перевірити всі обставини інциденту, встановити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії України в цьому будинку, а також надати правову оцінку діям усіх учасників події. Необхідно встановити, що це за будинок, які завдання виконували там військовослужбовці та представники Національної гвардії, чи були дотримані вимоги законодавства", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Разом з тим, омбудсман засудив дії цивільних осіб, які брали участь у нападі на військовослужбовців на місці події.

"Моя позиція однозначна: засуджую будь-які напади на військових, представників Національної гвардії та Національної поліції. Коли бачиш, як люди, які пройшли фронт, стають об'єктом публічної зневаги, – це викликає обурення. Ми не маємо забувати, якою ціною дається можливість жити у відносній безпеці в тилу. Тут теж вимагаю юридичної оцінки для дій таких цивільних осіб", – зазначив він.

Лубінець вказав, що неодноразово попереджав про ризик виникнення подібних конфліктів.

"І переконаний: єдиний шлях зупинити їх – не виправдовувати одну сторону й не засуджувати іншу наперед, а встановлювати факти та надавати правову оцінку діям кожного учасника. Тому вкотре закликаю всіх зупинитися. Не дозволяймо внутрішнім конфліктам переростати у протистояння між тими, хто сьогодні має бути на одному боці. У нас є спільний ворог – Росія. І саме про це ми маємо пам'ятати насамперед", – резюмував він.

Як повідомлялося, 2 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції Київської області повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. "Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – проінформували у відомстві.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув на місце інциденту та повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і наразі чотирьох із них госпіталізовано. Деякі з мешканців стверджують, що бачили на утримуваних сліди побиття; Півненко наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до повернутих із СЗЧ військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.