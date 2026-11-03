Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Лубінець вимагає перевірки ситуації на Петропавлівській Борщагівці

3 хв читати
Додати як джерело
Лубінець вимагає перевірки ситуації на Петропавлівській Борщагівці
Фото: https://www.facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність перевірки ситуації, яка сталася в понеділок, 2 листопада, на Петропавлівській Борщагівці.

"У зв'язку з інцидентом у Петропавлівській Борщагівці вже направив запити до всіх правоохоронних органів із вимогою перевірити всі обставини інциденту, встановити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії України в цьому будинку, а також надати правову оцінку діям усіх учасників події. Необхідно встановити, що це за будинок, які завдання виконували там військовослужбовці та представники Національної гвардії, чи були дотримані вимоги законодавства", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Разом з тим, омбудсман засудив дії цивільних осіб, які брали участь у нападі на військовослужбовців на місці події.

"Моя позиція однозначна: засуджую будь-які напади на військових, представників Національної гвардії та Національної поліції. Коли бачиш, як люди, які пройшли фронт, стають об'єктом публічної зневаги, – це викликає обурення. Ми не маємо забувати, якою ціною дається можливість жити у відносній безпеці в тилу. Тут теж вимагаю юридичної оцінки для дій таких цивільних осіб", – зазначив він.

Лубінець вказав, що неодноразово попереджав про ризик виникнення подібних конфліктів.

"І переконаний: єдиний шлях зупинити їх – не виправдовувати одну сторону й не засуджувати іншу наперед, а встановлювати факти та надавати правову оцінку діям кожного учасника. Тому вкотре закликаю всіх зупинитися. Не дозволяймо внутрішнім конфліктам переростати у протистояння між тими, хто сьогодні має бути на одному боці. У нас є спільний ворог – Росія. І саме про це ми маємо пам'ятати насамперед", – резюмував він.

Як повідомлялося, 2 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції Київської області повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. "Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – проінформували у відомстві.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув на місце інциденту та повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і наразі чотирьох із них госпіталізовано. Деякі з мешканців стверджують, що бачили на утримуваних сліди побиття; Півненко наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до повернутих із СЗЧ військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#борщагівка #перевірка #інцидент
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідоми…

Читати
Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати
РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електро…

Читати