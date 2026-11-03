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Жалоба за загиблими в Комишувасі триватиме три дні – обладміністрація

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Жалоба за загиблими в Комишувасі триватиме три дні – обладміністрація
Фото: Запорізька ОДА

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив, що оголошена раніше у Запорізькій області жалоба за загиблими внаслідок російського удару по селищу Комишуваха триватиме три дні – з вівторка по четвер включно, 3, 4 та 5 листопада.

"Це одна з наймасштабніших трагедій за кількістю людських жертв у нашій області за весь час повномасштабної війни. Уже відомо про 29 загиблих. 5 людей поранено та 48 все ще вважаються зниклими безвісти… Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", – написав Семікін в Телеграм в вівторок.

Як повідомлялося, РФ завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Зранку росіяни скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді окупанти завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Наразі відомо про 29 загиблих, у тому числі двох рятувальників та чотирьох поліцейських, а також п'ятьох поранених, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі був оголошений на 3 листопада.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#комишуваха #запоріжжя #жалоби #день
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