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РФ масовано вдарила по енергооб'єктах 10 областей, здійснивши за добу понад 20 атак – Міненерго

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РФ масовано вдарила по енергооб'єктах 10 областей, здійснивши за добу понад 20 атак – Міненерго

Вночі та вранці вівторка під ударом опинилися енергетичні об'єкти у 10 областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській, повідомило Міністерство енергетики.

"Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів", – йдеться в повідомленні Міненерго в телеграм у вівторок.

Міністерство додало, що в деяких регіонах атака досі триває.

За його інформацією, станом на ранок найскладніша ситуація з електропостачанням на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині.

"Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень. Внаслідок ураження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам", – пояснило Міністерство.

Воно також уточнило, що через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі в Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. В цілому в більшості регіонів країни вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

"Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах. Енергетики працюють цілодобово, без вихідних", – наголосило Міненерго.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Енергетика
#обстріли #енергетика
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