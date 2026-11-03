В Польщі пройдуть багатонаціональні військові навчання з підготовки до встановлення миру в Україні

У Польщі відбудуться масштабні військові навчання "Коаліція" за участю військових з 11 країн світу. Очолять навчання Велика Британія та Франція, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Велика Британія та Франція спільно очолять навчання "Коаліція" – перші масштабні навчання, що проводяться під егідою Багатонаціональних сил в Україні (MNF-U). MNF-U є військовим підрозділом "Коаліції охочих" – групи країн, які зобов'язалися надавати Україні посилену військову, економічну та дипломатичну підтримку. Навчання триватимуть з 9 по 22 листопада і будуть спрямовані на відпрацювання процедур переміщення, захисту та забезпечення військ, які допоможуть відновити Збройні сили України після закінчення бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг вказав, що ці навчання демонструють, як Велика Британія, разом із Францією та союзниками, активізує зусилля, готуючись до того дня, коли в Україні запанує мир.

"Це не гіпотетичний план, а реальні збройні сили, готові допомогти Україні, щойно припиняться бойові дії. Очолюючи цю роботу разом із нашими союзниками, ми забезпечуємо довгостроковий захист Великої Британії та Європи і виконуємо наше зобов'язання щодо забезпечення безпеки країни. Безпека України – це наша безпека, і ми будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. У разі встановлення миру MNF-U допоможе зміцнити майбутню безпеку України, забезпечивши безпеку українського повітряного та морського простору та відновивши українські збройні сили. Вона увійде на територію України лише після припинення бойових дій та на прохання уряду України. Вона не виконуватиме миротворчих функцій та не контролюватиме дотримання перемир'я", – заявив Стрітінг.

Всього в навчаннях приймуть участь 11 країн: Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція, Туреччина та Велика Британія.

Під час навчань буде перевірено механізми управління та контролю над силами, відпрацьовано переміщення особового складу, техніки та матеріальних засобів, а також оцінено, як різні компоненти можуть інтегруватися та ефективно діяти як єдині багатонаціональні сили.

Окрім сухопутних та повітряних компонентів навчань, турецькі сили створять у Стамбулі морський компонент MNF-U, перевіривши механізми розмінування морських акваторій, щоб забезпечити безпечне повернення комерційного судноплавства до портів України.