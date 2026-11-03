В пункті дислокації Нацгвардії були військові, які пройшли Азовсталь і російський полон – військовий обмудсмен

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону.

"У пункті дислокації військової частини, на який вчора нападав ошалілий натовп, окрім мобілізованих, знаходились військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій. Захищати свою державу, цивільне населення, українських дітей", – написала Решетилова у Facebook у вівторок.

При цьому вона повідомила, що у межах перевірки буде встановлено, чи були порушення щодо військовослужбовців, які повернулися із самовільного залишення частини, новобранців, а також щодо процедур і етапів проходження ними служби.

"Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, – питання відкрите. Очевидно, кожному і кожній потрібно докласти до цього зусиль. Не кожен і не кожна хочуть це робити", – додала Решетилова.

Як повідомлялося, Решетилова повідомила про співпрацю з командуванням Національної гвардії України щодо подій в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області, де були госпіталізовані декілька військовослужбовців, які були повернуті до підрозділів після самовільного залишення частини, та запевнила, що всі військові наразі в безпеці.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції Київської області повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. "Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", – проінформували у відомстві.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко прибув на місце інциденту та повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, утримували військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), і наразі чотирьох із них госпіталізовано. Деякі з мешканців стверджують, що бачили на утримуваних сліди побиття; Півненко наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до повернутих із СЗЧ військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування у місці дислокації в селі Петропавлівська Борщагівка і змогли переконатись, що "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.