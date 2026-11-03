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За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

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За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області, повідомляє ДБР.

"Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень)", - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Згідно з повідомленням, події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

"Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції", – зазначається в повідомлені.

У Бюро наголошують, що працівники ДБР відразу виїхали на місце події: працювали спільно з представниками прокуратури, Національної поліції та Офісу військового омбудсмана за повного сприяння Національної гвардії України.

"У межах кримінального провадження слідчі перевірять законність дій усіх причетних осіб. Зокрема, встановлять обставини та умови перебування військовослужбовців у будинку, перевірять повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також з'ясують причини та перебіг конфлікту", – зауважують у відомстві.

У ДБР також наголошують, що навколо події поширюється багато повідомлень із різними, подекуди суперечливими версіями того, що сталося, частина цих тверджень, як повідомляють у відомстві, наразі не має належного підтвердження.

"Саме тому важливо ретельно перевірити всі обставини, встановити послідовність подій та відокремити достовірну інформацію від припущень і неперевірених повідомлень", – йдеться в повідомленні.

У Бюро запевняють, що забезпечать повне, об'єктивне та неупереджене розслідування.

"Усі повідомлення про можливі порушення прав людини будуть належним чином перевірені. Правову оцінку діям учасників події надаватимуть виключно на підставі встановлених фактів та зібраних доказів", – резюмується в повідомленні.

Бюро також закликає громадськість і представників медіа утримуватися від передчасних висновків та орієнтуватися на офіційні повідомлення компетентних органів.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#борщагівка #справа #дбр
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