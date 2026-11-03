Зняття обмежень Starshield допомогло б Україні виявляти російські балістичні установки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зняття обмежень на використання системи супутникового зв’язку Starshield дало б Україні змогу виявляти місця розташування російських балістичних пускових установок і протидіяти запускам ракет.

«Росія не матиме можливості щодня застосовувати проти нас балістичні ракети, тому що ми блокуватимемо їхні запуски. Усе залежить від озброєння. Йдеться про балістичні атаки проти наших цивільних», – сказав Зеленський в інтерв’ю PBS NewsHour.

За його словами, він порушував це питання під час трьох або чотирьох зустрічей із президентом США Дональдом Трампом. Зеленський зазначив, що лідер США обіцяв спробувати сприяти вирішенню питання, однак пояснював, що воно переважно залежить від компанії SpaceX.

Зеленський наголосив, що Україна використовувала б Starshield для виявлення місць розташування російських балістичних пускових установок, а не для масованих ударів по території РФ.