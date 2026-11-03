Україна відповіла на кібератаку РФ на систему сповіщення повітряної тривоги – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна відповіла на кібератаку РФ на українську систему сповіщення про повітряну тривогу.

"Вони атакували нашу систему. Це була кібератака. Це один із сотень і тисяч таких випадків, які росіяни здійснювали раніше проти банківської системи, пенсій, соціальної підтримки та багатьох інших сервісів для цивільних", – сказав Зеленський в інтерв'ю PBS NewsHour.

За його словами, Росія намагається щодня створювати хаос в українських містах.

"Ми, як завжди, заявляли і я неодноразово наголошував: ми лише відповідаємо на їхні атаки. Тому, звісно, після атаки, коли для всіх наших людей, персоналу та розвідки було очевидно, що це їхня цілеспрямована атака проти наших людей, цивільних, ми відповіли", – зазначив президент.

На уточнювальне запитання журналістки, чи підтверджує він, що Україна відповіла на цю кібератаку, Зеленський сказав:

"Так, звісно. Ми просто відповіли на їхню атаку".