Корецький: під ударом РФ були великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що внаслідок нічної російської атаки на зафіксовано суттєві пошкодження як на об'єктах виробництва електроенергії, так і в мережі.

"Вночі росіяни дронами та ракетами атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії у 9 областях. Загалом обстріли та руйнування зафіксовано у 14 регіонах. Під ударом були великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині. Також атаковано низку важливих підстанцій, у тому числі у західній частині країни. Пошкодження суттєві як на об'єктах виробництва електроенергії, так і в мережі", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, також вночі ворог атакував залізницю: у Запоріжжі пошкоджено пасажирські вагони, тепловози та вокзал, у Ковелі уражено електровоз.

Крім того, удари припали на виробничі підприємств і склади бізнесу на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Дніпропетровщині, а в Харкові ракета влучила в лікарню.