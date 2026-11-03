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Росіяни 12 разів обстріляли Донеччину, загинули четверо людей – ОВА

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Росіяни 12 разів обстріляли Донеччину, загинули четверо людей – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські окупанти за минулу добу 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 2 листопада росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Біленькому. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, по слов'янську росіяни вдарили 2 керованими авіабомбами та БпЛА "Герань-2" – 1 людина загинула, 6 поранені, знищено автомобіль, пошкоджено ще 3 автомобілі, 10 багатоповерхівок, 3 гаражі, відділення пошти, крамницю та адмінбудівлю.

У Краматорську внаслідок 5 ударів FPV-дронами загинула 1 людина та пошкоджено 4 автомобілі, у Біленькому внаслідок 2 ударів FPV-дронами загинула 1 людина, пошкоджено приватний будинок і 2 автомобілі, а в Ясній Поляні ударом FPV-дрона пошкоджено автомобіль. У Дружківці росіяни завдали 2 ударів FPV-дронами – загинула 1 людина.

Крім того, у Білозерському росіяни скинули 2 керовані авіабомби, зруйнувавши 2 двоповерхові будинки та пошкодивши ще 2, а ударом БпЛА "Молнія" зруйнували приватний будинок.

З лінії фронту за добу евакуйовано 155 людей, у тому числі 40 дітей.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#донеччина #зведення #обстріли
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