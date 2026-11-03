Окупанти атакували Україну в день виборів у Конгрес США, сподіваючись, що американці цього не побачать – Зеленський

Російська атака в ніч на вівторок була спрямована насамперед проти об'єктів української критичної інфраструктури, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Складний масований удар нанесли росіяни цієї ночі, прорахований передусім проти критичної інфраструктури. І головна мішень – енергетика, генерація та підстанції у Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. В багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення", – написав Зеленський в Телеграм.

Він нагадав про ворожий удар по міській клінічній лікарні в Харкові та центру надання соціальної допомоги в селищі Комишуваха Запорізької області, а також про велику кількість випущених ворогом ударних дронів, а також балістичних та крилатих ракет.

"Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор. Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити", – наголосив Зеленський, подякувавши наперед "всім, хто не буде мовчати про цей російський удар".

Як повідомлялося, починаючи з 18:00 2 листопада противник випустив по Україні 289 ударних БпЛА типу Shahed (120 із них – реактивні), Гербера та дронів-імітаторів типу "Пародія", 59 крилатих (авіаційних) ракет повітряного та наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К, а також балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" та протикорабельні ракети "Циркон". Силами оборони збито/подавлено три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон; 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К; 257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них – реактивні), "Гербера" та дрони інших типів. Станом на 9:00 вівторка зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.