Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти атакували Україну в день виборів у Конгрес США, сподіваючись, що американці цього не побачать – Зеленський

2 хв читати
Додати як джерело
Окупанти атакували Україну в день виборів у Конгрес США, сподіваючись, що американці цього не побачать – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Російська атака в ніч на вівторок була спрямована насамперед проти об'єктів української критичної інфраструктури, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Складний масований удар нанесли росіяни цієї ночі, прорахований передусім проти критичної інфраструктури. І головна мішень – енергетика, генерація та підстанції у Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. В багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення", – написав Зеленський в Телеграм.

Він нагадав про ворожий удар по міській клінічній лікарні в Харкові та центру надання соціальної допомоги в селищі Комишуваха Запорізької області, а також про велику кількість випущених ворогом ударних дронів, а також балістичних та крилатих ракет.

"Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор. Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити", – наголосив Зеленський, подякувавши наперед "всім, хто не буде мовчати про цей російський удар".

Як повідомлялося, починаючи з 18:00 2 листопада противник випустив по Україні 289 ударних БпЛА типу Shahed (120 із них – реактивні), Гербера та дронів-імітаторів типу "Пародія", 59 крилатих (авіаційних) ракет повітряного та наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К, а також балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" та протикорабельні ракети "Циркон". Силами оборони збито/подавлено три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон; 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К; 257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них – реактивні), "Гербера" та дрони інших типів. Станом на 9:00 вівторка зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сша #обстріл #президент #вибори_сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

За фактом подій у Петропавлівській Борщагівці відкрито справу за статтею про перевищення службових повноважень - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці К…

Читати
До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідоми…

Читати
Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що те, що відбувається в інформаційному просторі довкола поді…

Читати
"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інфор…

Читати
Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати