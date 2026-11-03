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Суди у жовтні ухвалили стягнути 340 млн грн із приватних компаній за порушення оборонних контрактів – прокуратура

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Суди у жовтні ухвалили стягнути 340 млн грн із приватних компаній за порушення оборонних контрактів – прокуратура

У жовтні 2026 року суди задовольнили два позови спеціалізованих прокуратур у сфері оборони про стягнення з приватних компаній 340 млн грн за порушення державних контрактів для потреб оборони, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В повідомленні на сайті відомства у вівторок зазначається, що у 2022 році Міністерство оборони України уклало з приватною компанією контракт на постачання озброєння.

"Постачальник отримав 1,3 млрд грн передоплати, однак контракт не виконав, а кошти своєчасно не повернув. Через це прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути 285,9 млн грн інфляційних втрат і 3% річних за прострочення повернення коштів", – йдеться в повідомленні.

28 жовтня 2026 року Господарський суд Києва задовольнив позов Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора в повному обсязі.

Ще один позов, за інформацією прокуратури, стосувався контракту для потреб Національної гвардії України: приватна компанія не повернула невикористану передоплату та не сплатила належних фінансових нарахувань.

"26 жовтня 2026 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону про стягнення 54,1 млн грн, зокрема передоплати, процентів і штрафних санкцій", – інформують у відомстві.

Загалом за двома судовими рішеннями на користь держави підлягає стягненню 340 млн грн.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#прокуратура #суди #опк
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