У Харкові взято під варту продавчиню, яка передавала інформацію про розташування ЗСУ та пересування військових автомобілів

Співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали продавчиню місцевого магазину, яка передавала дані щодо розташування та пересування військових автомобілів.

"55-річній жінці повідомлено про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У межах слідства перевіряється можлива координація дій жінки представниками держави-агресора", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, влітку цього року жінка встановила контакт із користувачем телеграма та почала передавати йому відомості про дислокацію українських військових у місті. Вона вела спостереження за територією, очікуючи зручного моменту для прихованої зйомки. Зокрема жінка зафіксувала розташування особового складу Збройних сил України та пересування військових автомобілів у Слобідському та Салтівському районах Харкова. Вона передавала зібрану інформацію своєму співрозмовнику у вигляді фотографій і детальних текстових описів. Ці дані російські військові могли використати для планування прицільних ударів по позиціях українських військовослужбовців.