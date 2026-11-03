В Дніпрі виявили тіло загиблого внаслідок російської атаки, кількість поранених зросла до 17 людей – ОВА

Через атаку росіян на Дніпро загинула одна людина, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Рятувальники намагаються деблокувати тіло загиблого з-під завалів", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, він повідомив що кількість поранених внаслідок атаки зросла до 17 людей.

"Щойно рятувальники дістали з-під завалів жінку. Вона жива. Медики надають їй усю необхідну допомогу", – розповів Ганжа.

Як повідомлялося, вдосвіта російські окупанти вчергове обстріляли місто Дніпро, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено будинки. Також отримали пошкодження будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з лікарень міста. Раніше було відомо про 15 поранених внаслідок обстрілу, троє з них у тяжкому стані.