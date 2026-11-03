ППО знешкодила 49 з 59 випущених вночі ворогом крилатих ракет та 257 з 289 дронів, є влучання на 23 локаціях

Сили оборони України в ніч на вівторок знешкодили 309 ракет та дронів, випущених ворогом починаючи з 18:00 2 листопада, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 23 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 309 цілей: 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон; 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К (інформація стосовно 3 ракет уточнюється); 257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів", – йдеться в повідомленні.

Противник випустив по Україні 289 ударних БпЛА типу Shahed (120 із них – реактивні), Гербера та дронів-імітаторів типу "Пародія", 59 крилатих (авіаційних) ракет повітряного та наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К, а також балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та протикорабельні ракети Циркон, кількість яких не називається.

"Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", – йдеться в зведенні.

Таким чином, ефективність роботи ППО по дронах склала 89%, а по крилатих ракетах – 83%.

Як повідомлялося, протягом дня 2 листопада, з 06:30 по 19:00, російські окупанти атакували територію України 171 ударним БпЛА, 103 з яких реактивні, а також десять баражуючих боєприпасів Бандероль/Дань-Т. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 139 БпЛА, в тому числі 78 реактивних, і вісім S8000 Бандероль/Дань-Т.

Попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 1 листопада, коли був знешкоджений 371 із 433 дронів, були зафіксовані влучання на 16 локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали за добу 13-14 травня із застосуванням 1 428 ударних БпЛА, з яких ППО знешкодила 1 362, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.