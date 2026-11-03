КВІР стверджує, що збив американський ударний безпілотник MQ-9 у районі Ормузької протоки

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що його сили перехопили та знищили американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 на схід від Ормузької протоки, передає агентство Fars.

КВІР стверджує, що дрон було збито за допомогою нової сучасної системи повітряно-космічної оборони.

При цьому зазначається, що це вже 55-й американський безпілотник типу MQ-9, знищений іранською стороною.

КВІР також зазначив, що його сили перехопили два американські розвідувальні безпілотники MQM-170 на південь від острова Кешм в Ормузькій протоці.

За даними корпусу, з урахуванням цього останнього інциденту загальна кількість захоплених ним американських безпілотників цього типу досягла чотирьох.