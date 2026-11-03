Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

КВІР стверджує, що збив американський ударний безпілотник MQ-9 у районі Ормузької протоки

1 хв читати
Додати як джерело

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що його сили перехопили та знищили американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 на схід від Ормузької протоки, передає агентство Fars.

КВІР стверджує, що дрон було збито за допомогою нової сучасної системи повітряно-космічної оборони.

При цьому зазначається, що це вже 55-й американський безпілотник типу MQ-9, знищений іранською стороною.

КВІР також зазначив, що його сили перехопили два американські розвідувальні безпілотники MQM-170 на південь від острова Кешм в Ормузькій протоці.

За даними корпусу, з урахуванням цього останнього інциденту загальна кількість захоплених ним американських безпілотників цього типу досягла чотирьох.

#іран #вибори_сша #безпілотник
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідоми…

Читати
Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що те, що відбувається в інформаційному просторі довкола поді…

Читати
"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інфор…

Читати
Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати
РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електро…

Читати