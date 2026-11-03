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Центр медсандопомоги в Дніпрі пошкоджений під час ворожого обстрілу, без постраждалих – обладміністрація

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Центр медсандопомоги в Дніпрі пошкоджений під час ворожого обстрілу, без постраждалих – обладміністрація
Фото: Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з лікарень міста Дніпро отримали пошкодження під час атаки російських окупантів, але постраждалих вдалося уникнути, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Зараз пацієнтів переводять до інших лікарень", – написав Ганжа в Телеграм у вівторок вранці.

Як повідомлялося, вдосвіта російські окупанти вчергове обстріляли місто Дніпро, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено будинки. Наразі відомо про 15 поранених внаслідок обстрілу, троє з них у тяжкому стані.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #руйнування #обстріл
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