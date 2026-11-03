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Події

США завдали удару по іранському острову Кешм

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США завдали удару по іранському острову Кешм

Збройні сили США завдали удару по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці, повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на американських офіційних осіб.

Тим часом Центральне командування ЗС США на Близькому Сході (CENTCOM) наразі нічого про удари не повідомляє.

Раніше іранське агентство IRNA з посиланням на місцеві джерела передавало, що щонайменше п'ять вибухів прогриміло на острові Кешм. За його даними, жителі острова повідомили, що бачили в небі два літальні апарати.

Як зазначає WSJ, американські представники охарактеризували ці дії як оборонні — їхня мета полягає в тому, щоб позбавити Іран можливості безперешкодно атакувати торгові судна в Ормузькій протоці.

На відміну від попередніх етапів конфлікту, США не стали публічно оголошувати про ці удари.

Як повідомив один із чиновників, американська сторона навмисно не афішує цю операцію, щоб не створювати враження про готовність відновити повномасштабні бойові дії.

Раніше Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що його сили перехопили та знищили американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 на схід від Ормузької протоки. КВІР стверджує, що дрон було збито за допомогою нової сучасної системи повітряно-космічної оборони.

КВІР також зазначив, що його сили перехопили два американські розвідувальні безпілотники MQM-170 на південь від острова Кешм в Ормузькій протоці.

Острів Кешм, розташований біля входу в Ормузьку протоку, є місцем розміщення великого підземного ракетного комплексу, військово-морської бази та великого заводу з опріснення води. Раніше США вже завдавали ударів по цьому острову, а офіційні особи обговорювали можливість його захоплення.

#іран #атака #сша #вибори_сша
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