Авіаносець "Рузвельт" прямує на Близький Схід

Авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Theodore Roosevelt наразі прямує курсом у район Близького Сходу, випливає з даних інформаційної служби Військово-морського інституту Сполучених Штатів.

Група у складі авіаносця USS Theodore Roosevelt, ракетного крейсера USS Chosin і двох есмінців — USS Paul Hamilton та USS Decatur, завершивши участь у навчаннях Keen Sword 27, проходить Південнокитайським морем у напрямку зони відповідальності Центрального командування ЗС США на Близькому Сході (CENTCOM). До складу групи також входить середнє безпілотне судно (MUSV) Seahawk, призначене для виконання завдань радіоелектронної розвідки, спостереження за надводною та підводною обстановкою й раннього попередження.

За даними інституту, у районі Аравійського моря на південний схід від Ірану наразі на бойовому чергуванні перебувають дві американські авіаносні ударні групи, очолювані авіаносцями USS George Washington та USS George Bush. На кожному з них базується по 48 винищувачів. Разом із авіаносцями поблизу Ірану розміщено крейсер і 11 ракетних есмінців, а також експедиційну морську базу USS Miguel Keith.

Ще два есмінці ВМС США перебувають у Червоному морі та два — у східній частині Середземного моря.

Тим часом амфібійно-десантна група у складі авіанесучого універсального десантного корабля (УДК) USS Boxer, десантно-вертолітного корабля-дока USS Portland і десантного транспорту-дока USS Comstock, на борту яких розміщено 11-й експедиційний батальйон морської піхоти, залишила зону відповідальності СENTCOM. Загін кораблів уже перебуває на схід від острова Шрі-Ланка в Індійському океані.

На зміну йому в район Близького Сходу має прибути амфібійно-десантна група на чолі з УДК USS Makin Island.