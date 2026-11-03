Новим заступником начальника КМВА призначено Фархада Гулієва

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов підписав розпорядження про призначення нового заступника начальника КМВА – Фархада Гулієва.

"На новій посаді Фархад Гулієв долучиться до роботи команди КМВА та застосовуватиме свій професійний досвід для виконання завдань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності столиці, її безпеки й стійкості в умовах воєнного стану", – повідомила пресслужба КМВА у телеграм-каналі.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Гулієв здійснював адвокатську діяльність. У 2022 році вступив до лав Збройних сил України. За час служби пройшов шлях від солдата бойового підрозділу до управлінських посад у Міністерстві оборони України.