Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Новим заступником начальника КМВА призначено Фархада Гулієва

1 хв читати
Додати як джерело
Новим заступником начальника КМВА призначено Фархада Гулієва
Фото: КМДА

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов підписав розпорядження про призначення нового заступника начальника КМВА – Фархада Гулієва.

"На новій посаді Фархад Гулієв долучиться до роботи команди КМВА та застосовуватиме свій професійний досвід для виконання завдань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності столиці, її безпеки й стійкості в умовах воєнного стану", – повідомила пресслужба КМВА у телеграм-каналі.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Гулієв здійснював адвокатську діяльність. У 2022 році вступив до лав Збройних сил України. За час служби пройшов шлях від солдата бойового підрозділу до управлінських посад у Міністерстві оборони України.

#призначення #заступник #кмва
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідоми…

Читати
Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що те, що відбувається в інформаційному просторі довкола поді…

Читати
"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інфор…

Читати
Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати