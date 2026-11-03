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Офіційні (облікові) курси банківських металів на 3 листопада- НБУ

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Національний банк України встановив офіційні (облікові) курси банківських металів на 3 листопада 2026 року.

Метал Ціна за 1 тройську унцію/ грн.
Золото 177632.58
Срібло 2280.64
Платина 65201.33
Паладій 44238.42

Дані НБУ

#цінметали #нбу
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