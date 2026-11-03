Офіційні (облікові) курси банківських металів на 3 листопада- НБУ

Національний банк України встановив офіційні (облікові) курси банківських металів на 3 листопада 2026 року.
|Метал
|Ціна за 1 тройську унцію/ грн.
|Золото
|177632.58
|Срібло
|2280.64
|Платина
|65201.33
|Паладій
|44238.42
Дані НБУ
Національний банк України встановив офіційні (облікові) курси банківських металів на 3 листопада 2026 року.
|Метал
|Ціна за 1 тройську унцію/ грн.
|Золото
|177632.58
|Срібло
|2280.64
|Платина
|65201.33
|Паладій
|44238.42
Дані НБУ
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