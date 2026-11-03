Офіційні курси Національного банку України на 3 листопада

Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 3 листопада 2026 року.
|Код
|Назва валюти
|Офіційний курс
|AUD
|1 австралійський долар
|31.9067
|AZN
|1 азербайджанський манат
|26.7891
|DZD
|10 алжирських динарів
|3.3556
|THB
|10 тайських бат
|13.4893
|KRW
|100 південнокорейських вон
|3.3911
|HKD
|1 гонконгівський долар
|5.8036
|DKK
|1 данська крона
|6.8308
|AED
|1 дирхам ОАЕ
|12.3972
|USD
|1 долар США
|45.5348
|VND
|1000 в'єтнамських донг
|1.7661
|EUR
|1 ЄВРО
|51.0527
|EGP
|1 єгипетський фунт
|0.8213
|JPY
|10 японських єн
|2.8837
|PLN
|1 польський злотий
|11.5544
|INR
|10 індійських рупій
|4.7985
|CAD
|1 канадський долар
|32.5840
|GEL
|1 грузинський ларі
|17.5404
|LBP
|100 ліванських фунтів
|0.0508
|MYR
|1 малайзійський ринггіт
|11.1812
|MXN
|1 мексиканське песо
|2.4308
|MDL
|1 молдовський лей
|2.5266
|ILS
|1 новий ізраїльський шекель
|14.5108
|NZD
|1 новозеландський долар
|25.6161
|NOK
|1 норвезька крона
|4.9215
|ZAR
|1 південноафриканський ренд
|2.7356
|RON
|1 румунський лей
|9.5600
|IDR
|1000 індонезійських рупій
|2.5081
|SAR
|1 саудівський ріял
|12.1327
|RSD
|10 сербських динарів
|4.3419
|SGD
|1 сінгапурський долар
|35.5977
|BDT
|10 бангладеських так
|3.6598
|KZT
|100 казахстанських теньге
|10.0640
|TND
|1 туніський динар
|15.1761
|TRY
|1 турецька ліра
|0.9113
|HUF
|100 угорських форинтів
|14.0072
|GBP
|1 британський фунт стерлінгів
|61.0918
|CZK
|1 чеська крона
|2.0969
|SEK
|1 шведська крона
|4.6650
|CHF
|1 швейцарський франк
|55.5641
|CNY
|1 китайський юань женьміньбі
|6.8518
|XDR
|1 SDR – спеціальні права запозичення
|61.7599
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 29 жовтня становив 538,01 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $527,08 млн.