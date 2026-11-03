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Офіційні курси Національного банку України на 3 листопада

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Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 3 листопада 2026 року.

Код Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 австралійський долар 31.9067
AZN 1 азербайджанський манат 26.7891
DZD 10 алжирських динарів 3.3556
THB 10 тайських бат 13.4893
KRW 100 південнокорейських вон 3.3911
HKD 1 гонконгівський долар 5.8036
DKK 1 данська крона 6.8308
AED 1 дирхам ОАЕ 12.3972
USD 1 долар США 45.5348
VND 1000 в'єтнамських донг 1.7661
EUR 1 ЄВРО 51.0527
EGP 1 єгипетський фунт 0.8213
JPY 10 японських єн 2.8837
PLN 1 польський злотий 11.5544
INR 10 індійських рупій 4.7985
CAD 1 канадський долар 32.5840
GEL 1 грузинський ларі 17.5404
LBP 100 ліванських фунтів 0.0508
MYR 1 малайзійський ринггіт 11.1812
MXN 1 мексиканське песо 2.4308
MDL 1 молдовський лей 2.5266
ILS 1 новий ізраїльський шекель 14.5108
NZD 1 новозеландський долар 25.6161
NOK 1 норвезька крона 4.9215
ZAR 1 південноафриканський ренд 2.7356
RON 1 румунський лей 9.5600
IDR 1000 індонезійських рупій 2.5081
SAR 1 саудівський ріял 12.1327
RSD 10 сербських динарів 4.3419
SGD 1 сінгапурський долар 35.5977
BDT 10 бангладеських так 3.6598
KZT 100 казахстанських теньге 10.0640
TND 1 туніський динар 15.1761
TRY 1 турецька ліра 0.9113
HUF 100 угорських форинтів 14.0072
GBP 1 британський фунт стерлінгів 61.0918
CZK 1 чеська крона 2.0969
SEK 1 шведська крона 4.6650
CHF 1 швейцарський франк 55.5641
CNY 1 китайський юань женьміньбі 6.8518
XDR 1 SDR – спеціальні права запозичення 61.7599

Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 29 жовтня становив 538,01 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $527,08 млн.

#гривня #курс
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