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Події

Двоє загинули, ще 114 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 15 населених пунктах Харківської області, двоє людей загинули, ще 114 постраждали, серед них двоє дітей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 64 людини; у м. Ізюм загинув 44-річний чоловік, постраждали 34 людини, зокрема, отримав гостру реакцію на стрес 11-річний хлопчик, зазнали поранень дівчатка 14 та 10 років; у с. Приморське Печенізької громади 8 людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Чугуїв 5 людей зазнали поранень і одна людина отримала гостру реакцію на стрес; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади загинув 51-річний чоловік, дістав гостру реакцію на стрес 57-річний чоловік; на трасі Золочів – Дергачі поранено 71-річного чоловіка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#синєгубов #жертви #обстріл #харківська
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