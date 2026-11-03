Відновлення пошкодженого енергооб'єкта ДТЕК на Одещині потребуватиме часу – енергохолдинг

Унаслідок нічної атаки РФ на енергетичний об'єкт ДТЕК на півдні Одещини зафіксовано значні руйнування, на відновлення обладнання знадобиться час, повідомляє компанія.

"Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу", – йдеться в повідомленні ДТЕК у телеграмі.

Енергетики почали роботи, щойно це стало безпечно.

Як повідомлялося, за даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, цей об'єкт за останні два місяці неодноразово потрапляв під обстріли, а значні руйнування енергообладнання призвели до перебоїв з електропостачанням.