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Події

У Харкові вже 73 постраждалих

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Кількість постраждалих внаслідок нічного авіаудару по Харкову продовжує зростати і сягнула вже 73, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків. У більшості діагностували гостру реакцію на стрес", – йдеться у повідомленні.

Було зафіксовано влучання в перехід між корпусами лікарні. У будівлях медичного закладу вибито вікна, пошкоджено фасад, відділення тощо.

Також пошкоджено інший медичний заклад, медичну лабораторію, скління вікон 10 багатоквартирних житлових будинків, 13 автомобілів.

За попередніми даними, російські військові застосували авіабомбу ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару постраждали 62 особи.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/31218

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #обстріл #харків
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