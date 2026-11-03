Кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі зросла до 29, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по Комишувасі зросла до 29 людей. Ще п'ятеро людей поранені, 48 вважаються зниклими безвісти", – написав він у телеграмі.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомлялося, 2 листопада росіяни вдарили авіабомбами по будівлі школи в Комишувасі, де роздавали гуманітарну допомогу, а потім повторно атакували укриття в ній. Раніше повідомлялося про 26 загиблих.