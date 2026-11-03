РФ повторно атакувала енергетику на півдні Одещини, є перебої зі світлом – ОВА

На півдні Одещини внаслідок нових атак РФ серйозно пошкоджено об'єкт ДТЕК Одеські електромережі, є перебої з електропостачанням, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Серйозно пошкоджено об'єкт ДТЕК Одеські електромережі. За останні два місяці він потрапляв під обстріл неодноразово. Значні руйнування енергообладнання призвели до перебоїв з електропостачанням", – написав він у телеграмі.

Пошкоджено адміністративні будівлі, склади та виробничі цехи підприємства харчової промисловості. Постраждалих немає.