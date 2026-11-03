Унаслідок нічної атаки на Рівненщину пошкоджено підстанцію "Укренерго" – ОВА

На Рівненщині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено підстанцію "Укренерго", повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.
"Внаслідок нічної атаки на Рівненщину ушкоджень зазнала одна з підстанцій "Укренерго"", – написав він у телеграмі.
На Рівненщині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено підстанцію "Укренерго", повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.
"Внаслідок нічної атаки на Рівненщину ушкоджень зазнала одна з підстанцій "Укренерго"", – написав він у телеграмі.
Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідоми…
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях зранку вівторка запровадили екстрені відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК. "Київ, Київська…
Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що те, що відбувається в інформаційному просторі довкола поді…
Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інфор…
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…
Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електро…