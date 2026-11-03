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Унаслідок нічної атаки на Рівненщину пошкоджено підстанцію "Укренерго" – ОВА

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На Рівненщині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено підстанцію "Укренерго", повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

"Внаслідок нічної атаки на Рівненщину ушкоджень зазнала одна з підстанцій "Укренерго"", – написав він у телеграмі.

 

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Редактор · Політичні новини
#підстанція #атака #рівненська
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