Буданов назвав події в Петропавлівській Борщагівці неприпустимими для держави

Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав неприпустимими для держави вчорашні події в Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

"Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози", – написав він у телеграмі.

За словами Буданова, правоохоронці з'ясовують усі деталі, щоб притягнути винних до відповідальності та не допустити повторення такого в майбутньому. Він також повідомив, що разом із силовим блоком напрацьовують рішення "для адекватної реакції та запобігання провокаціям".

"Закликаю всіх українців завжди керуватися інтересами нації та держави під час ухвалення будь-яких рішень і владнання конфліктних ситуацій", – наголосив він.

Як повідомлялося, 2 листопада в соцмережах поширилася інформація про нібито незаконне утримування людей у будинку в Петропавлівській Борщагівці, біля якого зібралися місцеві мешканці. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що там утримували військовослужбовців, повернутих до підрозділів після СЗЧ, четверо з них госпіталізовані.

Очільник Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Іван Вигівський доручив розпочати службове розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де перебували військовослужбовці Нацгвардії.