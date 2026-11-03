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Через обстріли РФ на Херсонщині за добу поранено сім людей – ОВА

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Через обстріли РФ на Херсонщині за добу поранено сім людей – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

Минулої доби внаслідок російських обстрілів Херсонщини поранено сім людей, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", – написав він у телеграмі.

За його даними, під ударами дронів, авіації та артилерії перебували понад 30 населених пунктів, зокрема Херсон, Антонівка, Білозерка, Берислав і Дніпровське. Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено сім приватних будинків, магазин, стільникову вежу та приватний автомобіль.

Як повідомлялося, 28 жовтня, під час режиму тиші для гуманітарної місії в Олешках, Прокудін повідомляв, що за добу обстрілів у регіоні не зафіксовано.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#херсонська #постраждалі #обстріли
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