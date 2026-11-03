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До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін

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До 29 зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів РФ по Комишувасі, 48 людей вважаються зниклими безвісти – Семікін
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29, ще 48 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по Комишувасі зросла до 29 людей. Ще п'ятеро людей поранені, 48 вважаються зниклими безвісти", – написав він у телеграмі.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомлялося, 2 листопада росіяни вдарили авіабомбами по будівлі школи в Комишувасі, де роздавали гуманітарну допомогу, а потім повторно атакували укриття в ній. Раніше повідомлялося про 26 загиблих.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#терор #комишуваха #жертви
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