3 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 листопада в Україні відзначають День інженерних військ.

Ще сьогодні Міжнародний день біосферних заповідників, Всесвітній день косплея, Всесвітній день медузи.

Православна церква вшановує пам'ять святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала.

День 1716 Російська агресія - Day 1716 Russian aggression

День інженерних військ

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 27.10.1999 р. № 1399/99.

Розмінування і розвідка позицій, будівництво укріплень і мостів, створення переправ і неприступних ліній оборони – все це завдання інженерів ЗСУ.

Міжнародний день біосферних заповідників

Фото: Vian

З 2022 року, 3 листопада щорічно відзначається як Міжнародний день біосферних заповідників.

Тодішня генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле наголошуєсила на важливості розуміння нашого впливу на живий світ. Вона зазначила роль Всесвітньої мережі біосферних заповідників, яка охоплює 748 об’єктів у 134 країнах, у поліпшенні наших відносин з природою.

Всесвітній день косплея

Щорічно 3 листопада відзначається Всесвітній день косплея. Свято косплея надає можливість краще пізнати персонажів коміксів, комп'ютерних ігор, аніме та манги, тому що зараз їх найчастіше обирають як образи для перевтілення.

Всесвітній день медузи

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про медуз і їхню роль у морських екосистемах.

Медузи відіграють важливу роль у підтриманні балансу в океанах, але вони також можуть бути небезпечними для людей через їхні ядовиті стріли.

Народилися в цей день:

100 років від дня народження Валдаса Адамкуса (1926), литовського державного та політичного діяча, Президента Литовської Республіки (1998–2003, 2004–2009);

90 років від дня народження Юрія Михайловича Єрмольєва (1936–2022), українського математика;

90 років від дня народження Февзі Меметовича Алієва (1936), кримськотатарського композитора, музиканта, фольклориста;

80 років від дня народження Володимира Миколайовича Іконникова (1946–2011), українського прозаїка, перекладача;

80 років від дня народження Дмитра Івановича Остапенка (1946), українського домриста, диригента, педагога, музично-громадського діяча, директора Національної філармонії України (1999–2022).

Ще цього дня:

1903 - Нідерландський фізіолог Віллем Ейнтговен розробив електрокардіограф;

1918 - Буковинське віче вирішило приєднати Північну Буковину до ЗУНР;

1941 – У Бердичеві розстрілом близько 2000 євреїв фактично завершилася ліквідація єврейського населення, яка тривала з липня 1941;

1943 - Почалась Битва за Київ;

1992 - Президентом США обраний Білл Клінтон;

1995 - Учені Техаського університету уперше виділили ген грудного раку;

1996 - В аеропорту Донецька кілери в масках розстріляли народного депутата України, відомого бізнесмена Євгена Щербаня;

2020 - Президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Церковне свято

3 листопада – пам’ять мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвітера і Айтала, диякона

Єпископ Акепсим очолював християнську Церкву в персидському місті Наєсон. Паства любила святителя за його подвижницьке життя і невпинні пастирські труди. Цар Сапор повелів розшукувати і страчувати християнське духівництво. Був схоплений і єпископ Акепсим. На той час йому було вісімдесят років. Його привели в місто Арбелу, де він представ перед судом Ардаха – жерця бога сонця. Святий старець відмовився принести жертву персидським богам. За це його жорстоко побили і кинули в темницю, куди наступного дня після важких тортур були кинуті сімдесятирічний пресвітер Йосиф і диякон Аїфал.

Три роки святих морили голодом і спрагою. У храм бога вогню, який знаходився недалеко від Арбели, прибув цар Сапор. Він побажав бачити трьох святих мучеників. Виснажені, покриті гнойними виразками, святі з’явилися перед царем і на його вимоги знов твердо відмовилися поклонитися язичницьким богам. Святому єпископові відсікли голову, а пресвітера і диякона відправили до міста і там побили каміннями. Страта пресвітера Йосифа тривала декілька годин. Біля місця страти була поставлена варта, щоб християни не взяли тіла святого мученика. На четверту ніч над містом промайнув сильний ураган, блискавка вбила варту, вітер розкидав камені, і тіло святого Йосифа зникло.

Диякон Айтал був відведений в селище Патріас і там побитий камінням. Християни таємно поховали його тіло, на могилі святого виросло дерево, плоди якого зцілювали.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія, Світлана.

З прикмет цього дня:

Якщо вранці морозить — буде сніг, а якщо морозить до вечора — зима буде теплою. Якщо миші риють ями, очікується сильне похолодання, а дим, що йде вгору, віщує мороз.

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