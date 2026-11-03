У Харкові через обстріли частково призупинено теплопостачання, метро курсує з відхиленнями від графіку

У Харкові внаслідок обстрілів об'єктів інфраструктури міста та області частково призупинено теплопостачання та гаряче водопостачання, повідомляє Харківська міська рада.

"Внаслідок обстрілів об'єктів інфраструктури міста Харкова та Харківської області, які забезпечують життєдіяльність, в місті частково призупинено теплопостачання та гаряче водопостачання", – йдеться в повідомленні міськради в телеграмі.

Профільні служби вживають заходів для якнайшвидшого відновлення послуг.

Крім того, у Харківському метрополітені через нестабільну напругу в електромережах можливі відхилення від розкладу руху поїздів.

Джерела: https://t.me/citykharkivua/97392

https://t.me/kh_metro/3007