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У Харкові через обстріли частково призупинено теплопостачання, метро курсує з відхиленнями від графіку

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У Харкові через обстріли частково призупинено теплопостачання, метро курсує з відхиленнями від графіку
Фото: https://t.me/kh_metro

У Харкові внаслідок обстрілів об'єктів інфраструктури міста та області частково призупинено теплопостачання та гаряче водопостачання, повідомляє Харківська міська рада.

"Внаслідок обстрілів об'єктів інфраструктури міста Харкова та Харківської області, які забезпечують життєдіяльність, в місті частково призупинено теплопостачання та гаряче водопостачання", – йдеться в повідомленні міськради в телеграмі.

Профільні служби вживають заходів для якнайшвидшого відновлення послуг.

Крім того, у Харківському метрополітені через нестабільну напругу в електромережах можливі відхилення від розкладу руху поїздів.

Джерела: https://t.me/citykharkivua/97392

https://t.me/kh_metro/3007

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#харків #інфраструктура #обстріли
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