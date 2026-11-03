Втрати РФ за добу склали 2060 військових і 39 артсистем – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2060 російських військових, знищили 1413 безпілотників, 363 одиниці автотехніки, 39 артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, чотири наземні роботизовані комплекси, чотири одиниці спецтехніки та РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 594 830 (+2 060) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 452 танки, 25 633 бойові броньовані машини, 51 840 артсистем, 2252 РСЗВ, 1731 засіб ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3067 наземних роботизованих комплексів, 593 954 БпЛА, 5140 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 169 473 одиниці автомобільної техніки та 4867 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.