У Ярославлі атаковано один із найбільших НПЗ Росії – медіа

У Ярославській області РФ уночі атаковано НПЗ "Славнефть-ЯНОС", який входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії, повідомляє російське видання ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз.

"OSINT-експерт ASTRA, вивчивши отримані від читачів фото та відео, визначив, що горить саме це підприємство, розташоване в місті Ярославль за адресою Московський проспект, 130", – йдеться в повідомленні видання.

За даними ASTRA, раніше в регіоні оголошували безпілотну небезпеку, а місцеві мешканці повідомляли про гучні вибухи та пожежу на підприємстві.

Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, авіаційний гас та інші нафтопродукти, постачає їх у Центральний і Північно-Західний регіони Росії та забезпечує паливом Московську область.

Як зазначає видання, НПЗ уже атакували 28 серпня 2026 року, тоді було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-4. Після атаки 17 вересня пошкоджено установку АВТ-3, на яку припадає близько 40% потужності підприємства, і завод зупиняв роботу.

Джерело: https://t.me/astrapress/130061