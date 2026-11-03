Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Ярославлі атаковано один із найбільших НПЗ Росії – медіа

1 хв читати
Додати як джерело

У Ярославській області РФ уночі атаковано НПЗ "Славнефть-ЯНОС", який входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії, повідомляє російське видання ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз.

"OSINT-експерт ASTRA, вивчивши отримані від читачів фото та відео, визначив, що горить саме це підприємство, розташоване в місті Ярославль за адресою Московський проспект, 130", – йдеться в повідомленні видання.

За даними ASTRA, раніше в регіоні оголошували безпілотну небезпеку, а місцеві мешканці повідомляли про гучні вибухи та пожежу на підприємстві.

Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік. НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, авіаційний гас та інші нафтопродукти, постачає їх у Центральний і Північно-Західний регіони Росії та забезпечує паливом Московську область.

Як зазначає видання, НПЗ уже атакували 28 серпня 2026 року, тоді було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-4. Після атаки 17 вересня пошкоджено установку АВТ-3, на яку припадає близько 40% потужності підприємства, і завод зупиняв роботу.

Джерело: https://t.me/astrapress/130061

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#ярославль #атака #рф #нпз
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що те, що відбувається в інформаційному просторі довкола поді…

Читати
"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інфор…

Читати
Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати
РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електро…

Читати
Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Усі військовослужбовці в Петропавлівській Борщагівці в безпеці, призначена перевірка – військовий омбудсмен

Військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила про співпрацю з командуванням Національної гвардії України щодо подій в селі Петропавлівська Борщаг…

Читати