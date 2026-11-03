Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

До 62 зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ по медзакладу в Харкові – Синєгубов

1 хв читати
Додати як джерело

(оновлена кількість постраждалих)

Київ. 3 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА –до 62 зросла кількість постраждалих унаслідок нічного удару РФ по медичному закладу в Немишлянському районі Харкова, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по медзакладу в Немишлянському районі збільшилася до 62. Всім надається медична допомога", – написав він у телеграмі.

За даними Синєгубова, до інших медичних закладів евакуюють 226 пацієнтів.

Удар припав на перехід між корпусами одного з медзакладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхівок і десять легкових автомобілів.

За словами міського голови Ігоря Терехова, росіяни завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та керованими авіабомбами.

Раніше повідомлялося про 25 постраждалих.

Джерело: https://t.me/synegubov/27327

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#харків #удар #постраждалі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії

Командувач угруповання військ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що те, що відбувається в інформаційному просторі довкола поді…

Читати
"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

"Азов" заявив, що винні понесуть покарання, якщо підтвердиться насильство щодо військових у частині на Київщині

Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" заявило, що разом із правоохоронцями взяло на контроль розслідування ситуації після поширення в соцмережах інфор…

Читати
Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Зеленський доручив уряду відновити щомісячні доплати енергетикам і запровадити ротації ремонтних бригад

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, залученим до ремонтів енергетично…

Читати
РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

РФ змінила тактику ударів по енергетиці України, атакуючи мережі та розподільчу інфраструктуру – Зеленський

Росія цього року змінила тактику ударів по українській енергетиці, атакуючи не лише об'єкти генерації, а й мережі та інфраструктуру розподілу електро…

Читати