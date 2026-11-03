До 62 зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ по медзакладу в Харкові – Синєгубов

(оновлена кількість постраждалих)
Київ. 3 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА –до 62 зросла кількість постраждалих унаслідок нічного удару РФ по медичному закладу в Немишлянському районі Харкова, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по медзакладу в Немишлянському районі збільшилася до 62. Всім надається медична допомога", – написав він у телеграмі.
За даними Синєгубова, до інших медичних закладів евакуюють 226 пацієнтів.
Удар припав на перехід між корпусами одного з медзакладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхівок і десять легкових автомобілів.
За словами міського голови Ігоря Терехова, росіяни завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та керованими авіабомбами.
Раніше повідомлялося про 25 постраждалих.
Джерело: https://t.me/synegubov/27327