До 62 зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ по медзакладу в Харкові – Синєгубов

(оновлена кількість постраждалих)

Київ. 3 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА –до 62 зросла кількість постраждалих унаслідок нічного удару РФ по медичному закладу в Немишлянському районі Харкова, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по медзакладу в Немишлянському районі збільшилася до 62. Всім надається медична допомога", – написав він у телеграмі.

За даними Синєгубова, до інших медичних закладів евакуюють 226 пацієнтів.

Удар припав на перехід між корпусами одного з медзакладів. Пошкоджено будівлю одного з медвідділень, скління вікон чотирьох багатоповерхівок і десять легкових автомобілів.

За словами міського голови Ігоря Терехова, росіяни завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та керованими авіабомбами.

Раніше повідомлялося про 25 постраждалих.

Джерело: https://t.me/synegubov/27327